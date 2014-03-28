Туреччина заблокувала доступ до YouTube

На офіційному сайті управління у розділі перевірки статусу ресурсу YouTube.com підкреслюється, що доступ до нього закритий, передає ИТАР-ТАСС.

Обмеження доступу до Twitter було введено на підставі низки судових рішень та запитів прокуратури Туреччини.

Зокрема, одне з рішень стосувалося аккаунта oyyokhirsiza (тур. - "не голосувати за злодія"), через який поширювалася інформація, що порушує, на думку суду, права екс-міністра транспорту Біналі Їлдирима.

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Twitter оскаржив рішення в суді

27 березня суд Стамбула відмовив у задоволенні клопотання, поданого керівництвом Twitter, з вимогою зняття заборони на доступ до сервісу мікроблогів. Позов Twitter спрямований на вивчення в суд вищої інстанції.

Незважаючи на блокування, турецькі користувачі Twitter - близько 15 млн осіб, все одно могли користуватися сервісом. У Туреччині стався бум завантажень спеціального програмного забезпечення для стаціонарних і мобільних пристроїв, який дозволяє підключатися до Twitter в обхід серверів провайдерів.