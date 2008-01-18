Саакашвілі обіцяє кадрові чистки у владі

Михайло СААКАШВІЛІ, обраний президентом Грузії на другий термін, обіцяє найближчим часом "замінити абсолютну більшість" міністрів і своїх уповноважених у регіонах.

Як повідомляє Газета.ру, про це він заявив на зустрічі з представниками тбіліської інтелігенції у п`ятницю.

«Наше рішення, щоб абсолютна більшість міністрів і губернаторів були замінені в найближчі дні», - заявив М.СААКАШВІЛІ.

«Я це роблю тому, що нам потрібна нова енергія і новий заряд", - пояснив М.СААКАШВІЛІ, інавгурація якого відбудеться в найближчу неділю.