Кіска переміг на президентських виборах у Словаччині

Новим президентом Словаччини обраний безпартійний підприємець Андрій Кіска. Про це на підставі підрахунку голосів з усіх ділянок повідомив у неділю в Братиславі представник центральної виборчої комісії, передає ИТАР-ТАСС.

За Андрія Кіска у другому турі виборів, що минув у суботу, проголосували 59,4% виборців. Другий кандидат - прем'єр-міністр Роберт Фіцо - набрав 40,6% голосів.

У першому турі, що відбувся в республіці 15 березня, за Фіцо голосували 28% виборців, а за Кіску - 24 відсотки. Однією з причин перемоги Андрія Кіски у другому турі виборів аналітики називають той факт, що за нього закликали голосувати своїх прихильників кілька кандидатів у президенти, які вибули з президентської гонки після першого туру.

Читайте такожНа виборах президента в Словаччині лідирує КіскаРоберт Фіцо вже привітав Андрія Кіску з перемогою. Раніше Фіцо заявляв, що в разі поразки на виборах він назавжди піде з політики.

Явка виборців у другому турі склала 50,56%.

Місцеві ЗМІ протягом всієї передвиборчої кампанії називали Кіску "новачком у політиці".

Новий президент Словаччини народився в 1963 році в місті Попрад. Після закінчення електротехнічного факультету Словацького технічного університету в Братиславі він на півтора року виїхав до США. В 1996 році став одним із засновників фірми Tatracredit, прибутки від якої лягли в основу його багатомільйонних статків.

Андрій Кіска вважає, що президент "повинен бути активною противагою уряду". "Ніщо не зупинить мене від зусиль з перетворення Словаччини", - він обіцяв своїм виборцям перед вирішальним другим туром.

Новий президент Словаччини повинен буде принести присягу 15 червня, після чого почне виконання своїх обов'язків на п'ятирічний термін, а нинішній президент Словаччини Іван Гашпарович залишить свою посад.