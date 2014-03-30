Між Японією і КНДР почалися перші за два роки міжурядові переговори

Перші за останні два роки міжурядові переговори між Японією і КНДР почалися в неділю в Пекіні. Участь у дводенних консультаціях беруть делегації зовнішньополітичних відомств обох країн, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми розраховуємо на відвертий діалог з ключових проблем у відносинах між нашими країнами", - зазначив перед початком зустрічі керівник Азіатсько-Тихоокеанського відділу МЗС Японії Дзюніті Іхара, який очолює японську делегацію на переговорах. У свою чергу, північнокорейський дипломат Сон Іль Хо, який в МЗС КНДР курирує питання нормалізації відносин з Токіо, також висловив надію на те, що "консультації будуть продуктивними".

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Між Японією і КНДР немає дипломатичних відносин, відсутнє пряме транспортне сполучення. У відповідь на ядерні випробування та запуски балістичних ракет на півночі Кореї Токіо ввів жорсткі санкції проти Пхеньяну. Вони фактично забороняють двосторонню торгівлю, закривають порти Японії для північнокорейських суден, блокують видачу в'їзних віз офіційним представникам КНДР.

Востаннє офіційні переговори між Токіо та Пхеньяном відбулися в листопаді 2012 року, проте були незабаром перервані після чергових ракетних випробувань КНДР. Уряд нинішнього японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе останнім часом став робити спроби відновити діалог. Токіо, зокрема, сподівається використати його для вирішення проблеми японців, які були викрадені північнокорейськими спецслужбами в 1970-1980-х роках. Так, раніше на цьому тижні голова японської Комісії у справах громадської безпеки Кейдзі Фуруя заявив про готовність Японії пом'якшити режим санкцій щодо КНДР у разі якщо Пхеньян піде назустріч Токіо в питанні про викрадених японців.