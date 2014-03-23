КНДР запустила ще шістнадцять ракет малої дальності

Запуски були зроблені вночі за місцевим часом. Повідомляється, що ракети пролетіли близько 60 кілометрів і впали у води Японського моря.

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Як і напередодні, пуски були здійснені з міста Вонсан, розташованого на східному узбережжі країни. Агентство відзначає, що випробування проводилися без попередження, передає Lenta.ru.

Вранці 22 березня КНДР запустили 30 ракет в тому ж напрямку. 16 березня північнокорейська армія запустила 25 балістичних ракет. Крім того, пуски проводилися і на початку березня.