Євросоюз хоче прийняти Україну, але не зразу

Бельгія підтримує євроінтеграційні прагнення України і вважає за необхідне диференціювати Європейську політику сусідства (ЄПС).

Про це УНІАН повідомило джерело у бельгійському МЗС після сьогоднішньої зустрічі міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА зі своїм бельгійським колегою Карелом ДЕ ГУХТОМ.

“Ми вітаємо європейські амбіції України. К.ДЕ ГУХТ виступає за посилення ЄПС та її диверсифікацію”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Бельгія вважає, що в рамках ЄПС маю бути розроблений спеціальний підхід для України з урахуванням особливостей цієї країни та стану нинішніх відносин між Україною та ЄС.

Співрозмовник агентства зазначив, що в ході сьогоднішньої зустрічі бельгійській міністр закордонних справ запевнив свого українського колегу в підтримці Бельгією подальшого розширення в тому числі за рахунок України. Водночас, за словами джерела, це не може відбутися завтра чи післязавтра, оскільки на сьогодні існують як невирішені питання в Україні так і складнощі в здатності ЄС сприйняти нові країни-члени.

“За останні 4 роки ЄС збільшився фактично удвічі, прийнявши 12 нових країн-членів. І зараз ситуація в ЄС трохи нагадує ремонт будинку: коли ви мали оздоблюваних матеріалів на невеликий будинок, і раптом з’ясувалося, що ваш будинок буде вдвічі більшим. Тепер Європі потрібно підібрати необхідні килими, люстри та шпалери для всіх нових кімнат”, - сказав співрозмовник агентства.

Водночас, він наголосив на тому, що Україна має продовжити свої внутрішні реформи, зокрема, економічні з метою покращення конкурентноздатності своєї економіки.

Як повідомляв УНІАН, Європейська політика сусідства була затверджена у червні 2004 року. На сьогодні в ній беруть участь 16 країн, в тому числі і Україна.

15 листопада 2007 року Європарламент схвалив доповідь Чарльза ТЕННОКА (група народних партій, Великобританія) та Раймона ОБІОЛСА І ЖЕРМА (група соціалістичних партій, Іспанія), якою висловився за посилення ЄПС та її диверсифікацію на два напрямки: Східний та Південний. Депутати висловили переконання в тому, що східні сусіди ЄС, які “чітко ідентифікуються як європейські країни і які поважають верховенство права можуть, в принципі... просити про членство в ЄС”.

Україна неодноразово заявляла про те, що не вважає ЄПС найкращим інструментом для себе, оскільки ЄПС не передбачає перспективи членства в ЄС.