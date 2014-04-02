Конституційний суд Туреччини розпорядився зняти блокування Twitter

Конституційний суд Туреччини в середу визнав, що блокування доступу до сервісу мікроблогів Twitter порушує права позивачів. У прийнятому рішенні КС міститься припис терміново зняти обмеження на доступ до ресурсу, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Вердикт суду направлено в Управління зв'язку та телекомунікацій (ВУСТ) Туреччини та Управління з інформаційних технологій. Це контролюючі організації, які віддали розпорядження про блокування сервісу.

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Раніше, 27 березня світовий суд Стамбула відмовив у задоволенні клопотання, поданого керівництвом Twitter, з вимогою зняття заборони на доступ до сервісу мікроблогів.

Twitter був заблокований 20 березня за рішенням ВУСТ, обґрунтованого низкою судових приписів.

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Влада зажадала від компанії видалити певні повідомлення і профіль користувача, що поширював компрометуючу інформацію про екс-міністра, замішаного в корупційному скандалі. Керівництво американської компанії в свою чергу відмовилася видаляти аккаунт.

Блокування ресурсу було зустрінуто з великою критикою серед турецької громадськості і в західних країнах. Уряд звинувачували в порушенні громадянських прав і свобод.

Незважаючи на блокування, турецькі користувачі Twitter, що становлять близько 15 млн осіб, все одно могли користуватися сервісом. У Туреччині стався бум завантажень спеціального програмного забезпечення для стаціонарних і мобільних пристроїв, який дозволяє підключатися до Twitter в обхід серверів провайдерів.