У США солдат розстріляв трьох товаришів по службі і наклав на себе руки

Про це повідомляє в четвер, 3 квітня, Lenta.ru з посиланням на Associated Press. Крім того, 14 людей отримали поранення.

Офіційний представник поліції повідомив, що сам стрілець також загинув - він, за попередньою інформацією, покінчив із собою. За даними американських ЗМІ, винуватцем виявився 34-річний солдат Іван Лопез. Він затіяв стрілянину після сварки з іншим військовослужбовцем.

Читайте такожУ США чоловік розстріляв в кінотеатрі сусіда, який під час сеансу писав смсПрезидент США Барак Обама назвав подію «жахливою трагедією». «Ми збираємося докопатися до самої суті того, що відбулося», - заявив Обама журналістам у Чикаго.

Форт-Худ є найбільшою військовою базою на території США. Тут проходять службу понад 40 тисяч солдатів і офіцерів. На базі розташовується близько 70 тисяч осіб, в тому числі родичі військовослужбовців.

У 2009 році військовий лікар-психіатр майор Нідал Малік Хасан розстріляв на території бази своїх товаришів по службі. Його жертвами стали 13 людей, ще 30 військовослужбовців отримали поранення. При затриманні Хасан одержав кілька поранень, внаслідок чого залишився паралізований. У серпні 2013 року суд засудив його до смертної кари.