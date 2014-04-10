Депутати Держдуми вимагають судити Михайла Горбачова за розвал СРСР

Парламентарії розраховують, що на підставі запиту та подальшої перевірки будуть порушені кримінальні справи, у тому числі і щодо останнього радянського керівника - Михайла Горбачова, 10 пише газета "Известия"

Депутати у своєму зверненні вказують, що громадяни СРСР на референдумі висловилися за збереження єдності держави, а вищі радянські керівники вчинили незаконні дії, які спричинили розвал країни. Ще 4 листопада 1991 року, нагадують ініціатори перевірки, управління з нагляду за виконанням законів про держбезпеки Генпрокуратури СРСР порушило справу щодо президента СРСР Михайла Горбачова, однак на наступний день, перебуваючи під тиском останнього радянського керівника, Генпрокуратура СРСР скасувала постанову про порушення кримінальної справи.

Самому Горбачову ставлять в провину створення Держради СРСР і керівництво цим органом, який не був передбачений за Конституцією СРСР як органу державної влади. Саме Держрада приймав постанови про визнання незалежності прибалтійських радянських республік, хоча подібні рішення не могли приймати навіть легітимні органи влади.

Ініціаторами запиту є депутати від "Єдиної Росії" Євген Федоров і Антон Романов, члени КПРФ Іван Нікітчук і Олег Денисенко, а також представник франкції ЛДПР Михайло Дегтярьов.

"Це дуже важливо зробити, оскільки досі не було дано жодних правових оцінок за фактом розчленування держави, - зазначив Дегтярьов. - Наслідки подій 1991 року ми пожинаємо досі. Люди в Києві гинуть і будуть гинути далі з вини тих, хто багато років тому в Кремлі прийняв рішення розвалити країну".

Депутати вказали Генпрокуратурі, що такого роду злочини не мають терміну давності, а сам Горбачов не має на сьогоднішній день жодним імунітетом проти кримінального переслідування.