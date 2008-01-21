Білл Клінтон відробляє свій гріх перед Хілларі

15:51, 21 січня 2008
Світ
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У США - первинні вибори

Білл Клінтон
У Сполучених Штатах продовжуються первинні вибори кандидатів на посаду Президента від обох партій. Минулого уїк-енду свої позиції зміцнила Хілларі Клінтон, випередивши на кілька відсоткових пунктів свого найближчого конкурента, сенатора-афроамериканця від штуту Ілінойс Барака Обаму. Згідно демографічного аналізу, проведеного газетою "Вашингтон Пост", за Клінтон голосували переважно білі, жінки та іспаномовні американці, водночас як Обаму передбачувано підтримали чорношкірі виборці.

Обамі, передвиборча кампанія якого починає здавати оберти, не домомогла навіть підтримка Профспілки Кулінарних Працівників - в організації під цієїю назвою у Неваді об"єднався допоміжний персонал казино. У Лас-Вегасі виборчі дільниці було розміщено в дев"яти казино. На семи з них перемогу святкувала Хілларі. Спостерігачі звертають увагу на той факт, що підтримка іспаномовного населення, швидше за все, виявиться вирішальною на користь Хіларі під час виборів у густонаселених Каліфонїі та Нью-Йорку. Чоловік Хілларі, колишній Президент США Білл Клінтон, бере дедалі активнішу участь у кампанії своєї дружини. Цього тижня він проводить десятки зустрічей у Південній Кароліні, де більшість населення є афроамериканці, а , отже, наступної суботи значними є шанси на перемогу в Обами.

Саме там, в Південній Кароліні, однак минулої суботи, відбулися первинні вибори серед республіканців, перемогу на яких святкував сенатор Джон МакКейн.

Ігор Шпак

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