Білл Клінтон відробляє свій гріх перед Хілларі

У Сполучених Штатах продовжуються первинні вибори кандидатів на посаду Президента від обох партій. Минулого уїк-енду свої позиції зміцнила Хілларі Клінтон, випередивши на кілька відсоткових пунктів свого найближчого конкурента, сенатора-афроамериканця від штуту Ілінойс Барака Обаму. Згідно демографічного аналізу, проведеного газетою "Вашингтон Пост" , за Клінтон голосували переважно білі, жінки та іспаномовні американці, водночас як Обаму передбачувано підтримали чорношкірі виборці.

Обамі, передвиборча кампанія якого починає здавати оберти, не домомогла навіть підтримка Профспілки Кулінарних Працівників - в організації під цієїю назвою у Неваді об"єднався допоміжний персонал казино. У Лас-Вегасі виборчі дільниці було розміщено в дев"яти казино. На семи з них перемогу святкувала Хілларі. Спостерігачі звертають увагу на той факт, що підтримка іспаномовного населення, швидше за все, виявиться вирішальною на користь Хіларі під час виборів у густонаселених Каліфонїі та Нью-Йорку. Чоловік Хілларі, колишній Президент США Білл Клінтон, бере дедалі активнішу участь у кампанії своєї дружини. Цього тижня він проводить десятки зустрічей у Південній Кароліні, де більшість населення є афроамериканці, а , отже, наступної суботи значними є шанси на перемогу в Обами.

Саме там, в Південній Кароліні, однак минулої суботи, відбулися первинні вибори серед республіканців, перемогу на яких святкував сенатор Джон МакКейн.

Ігор Шпак