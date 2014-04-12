Конфлікт навколо Криму зблизить США з ЄС - Мінфін Німеччини

"Я переконаний, що українська криза допоможе нам зміцнити трансатлантичні зв'язки і переоцінити наші спільні інтереси", - цитує "Сегодня" виступ Шойбле в конгресі США в рамках засідання міністрів фінансів країн "великої двадцятки" у Вашингтоні.

За його словами, це викликано "скочуванням до зразка минулого століття".

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Шойбле звинуватив Росію в "імперських амбіціях", що суперечать прагненню до глобалізації світової економіки.

"Глобалізація та імперії не можуть іти поруч", - сказав міністр.

Він зазначив, що "Росія в даний час не може представити країнам привабливу модель", в той час як Європа і США, за його словами, "виглядають конкурентоспроможними і привабливими на світовій арені".

Глава американського мінфіну Джейкоб Лью заявив у п'ятницю журналістам, що країни "великої сімки" єдині в питанні про можливе посилення санкцій проти Росії.

Він, коментуючи зустріч у рамках засідання глав фінансових відомств "двадцятки" з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим, повідомив журналістам, що США як і раніше вважають, що Росія повинна "заплатити високу ціну" за Крим, а також готові до нових санкцій у разі "дій щодо ескалації ситуації в Україні".

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Американський міністр також зазначив, що він "звернув увагу на те, що у "великій сімці" існує міцна єдність у питанні посилення санкцій".

Силуанов після зустрічі з Ллю сказав: "З американським колегою була розмова, що в разі ескалації ситуації в Україні можуть бути введені додаткові санкції щодо Росії. Зі свого боку я сказав про те, що будь-які санкції суперечать завданням, які ми розглядаємо, в тому числі, в рамках "двадцятки".