Росія вислала канадського дипломата

Про це повідомив у вівторок РИА Новости обізнане джерело в МЗС РФ.

"22 квітня керівництву дипмісії Канади в Москві було оголошено про видворення з РФ в 14-денний термін першого секретаря посольства Маргарити Атанасової", - вказало джерело.

"Цей крок зроблено у відповідь на недавню висилку з Оттави помічника російського військового аташе", - зазначив співрозмовник агентства.

Читайте такожКанада обіцяє Росії нові санкціїЯк повідомило джерело в міністерстві, це не перший випадок такого "обміну люб'язностями" між російськими та канадськими зовнішньополітичними відомствами, причому ініціатором щоразу виступала Оттава", зокрема, російським дипломатам "безпідставно відмовляли у візах.

За словами співрозмовника агентства, все це "лише підігрівається деструктивною антиросійською позицією канадської влади у зв'язку з подіями в Україні та Криму".