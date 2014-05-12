Замок графа Дракули продають

Замок продають без відкритих торгів.

Про це пише Telegraph.

"Якщо хтось прийде з розумною пропозицією, ми будемо дивитися на те, хто вони, що вони пропонують", - говорить Марк Мейер, представник нью-йоркської компанії Herzfeld and Rubin, яка займається продажем.

Сьогодні маєток належить нащадкові королівської династії Габсбургів, якому він дістався в минулому столітті. Однак, за визнанням самого господаря, Домініка фон Габсбурга, йому, людині похилого віку, складно далі успішно вести справи. У зв'язку з цим, він вирішив виставити туристичний об'єкт на продаж, щоб у потенційно прибуткового проекту з'явився гідний інвестор. Зараз садиба найвідомішого у світі вампіра є популярною серед туристів пам'яткою.

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Вартість замку не розголошується, проте відомо, що спочатку ерцгерцог Домінік пропонував передати його в державну власність Румунії за $80 млн.

Замок Бран (оригінальна назва) був побудований в XIV столітті і знаменитий тим, що там жив Влад ІІІ Цепеш - господар Волоського князівства, при якому воно переживало найтемніші часи своєї історії. Саме "чорний князь", як його іноді називають, став прототипом легендарного графа Дракули - героя роману Брема Стокера.