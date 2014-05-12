Через зловживання алкоголем у світі помирає понад 3,3 млн людей - ВООЗ

Про це повідомляється в «Глобальній доповіді про стан у сфері алкоголю і здоров'я 2014 р.», де представлені ключові характеристики країн в області вживання алкоголю в 194 державах-членах ВООЗ, вплив на здоров'я населення і відповідні заходи політики, повідомляється на сайті ВООЗ.

За даними ВООЗ, у середньому кожна людина віком 15 років і старше щороку випиває 6,2 літра чистого спирту. Але насправді алкоголь вживає менше половини населення (38,3%). Це означає, що люди, які вживають алкоголь, щороку споживають у середньому 17 літрів чистого спирту.

У доповіді також підкреслюється той факт, що висока відсоткова частка випадків смерті від причин, пов'язаних з алкоголем, відзначається серед чоловіків — 7,6% випадків смерті порівняно з 4% випадків смерті серед жінок, незважаючи на фактичні дані про те, що порівняно з чоловіками жінки можуть бути більш уразливими перед певними порушеннями здоров'я, пов'язаними з алкоголем.

Крім того, автори висловлюють занепокоєння стосовно стійкого зростання масштабів вживання алкоголю серед жінок.

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«За нашими даними, серед людей, які вживають алкоголь, у світі близько 16% епізодично вживають алкоголь у великих кількостях — це часто називають запоями, що завдає найбільшої шкоди здоров'ю, — пояснює директор Департаменту ВООЗ з психічного здоров'я і токсикоманії Шекхар Саксена. — Групи населення з низькими рівнями доходу найбільшою мірою зазнають соціальних наслідків алкоголю і його впливу на здоров'я. Вони часто не мають доступу до якісної медичної допомоги і меншою мірою отримують підтримку на рівні сімей або місцевих співтовариств».

У глобальних масштабах в Європі найвищий рівень вживання алкоголю на душу населення, причому деякі європейські країни мають особливо високі рівні. Аналіз тенденцій свідчить, що протягом останніх 5 років рівень вживання в регіоні, як і в Африці і в Америці, залишається стабільним, тоді як у Південно-Східній Азії і Західній частині Тихого океану реєструється зростання рівня вживання.

Вживання алкоголю може не тільки призводити до формування залежності, а й підвищувати ризик розвитку у людей більш ніж 200 хвороб, включаючи цироз печінки і деякі види раку. Крім того, шкідливе вживання алкоголю може призводити до насильства і травм.

У доповіді також зазначено, що у результаті шкідливого вживання алкоголю люди стають більш сприйнятними до інфекційних хвороб, таким як туберкульоз і пневмонія.