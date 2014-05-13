Кожен другий росіянин боїться стати жертвою тортур поліції - опитування

Як повідомили УНІАН у російському офісі Amnesty International, про це свідчать результати опитування, проведеного в Росії на замовлення цієї міжнародної правозахисної організації в рамках усесвітньої кампанії «Зупинити тортури!».

«Опитування красномовно свідчить, що росіяни побоюються тортур. По суті, це серйозне звинувачення, висунуте на адресу російської влади, яка нездатна справитися з поголовною практикою застосування тортур в країні», - заявив голова російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін.

«У Росії негуманне поводження з ув’язненими і утримання під вартою в нелюдяних умовах залишаються поширеною практикою. Причому тортури нерідко використовуються для отримання свідчень. Винні у тортурах поліцейські користуються практично повною безкарністю, оскільки внутрішні розслідування ведуться структурами, насправді не зацікавленими у розслідуванні правопорушень з боку поліції. Особливою групою ризику є підозрювані в участі у незаконних збройних формуваннях на Північному Кавказі», - додав він.

Наголошується, що результати опитування росіян є частиною всесвітнього дослідження про ставлення до тортур, який Amnesty International провела у 21 країні в усьому світу. Відсоток росіян, які бояться тортур, трохи перевищує середнє значення для всіх країн.

Загальносвітові результати дослідження такі: переважна більшість (82%) упевнені, що має існувати недвозначне законодавство, яке забороняє тортури. Проте, більш як третина опитаних (36%) все ще вважають, що застосування тортур за певних обставин може бути виправдане.

Читайте такожУкраїна за останні роки стала пострадянським лідером з тортур - Amnesty International«Результати цього всесвітнього опитування вражаючі: майже половина опитаних бояться тортур і відчувають особисту незахищеність. Переважна більшість людей упевнена, що мають бути виразні і недвозначні правила, які забороняють тортури, і водночас більш як третина опитаних, як і раніше, вважають, що застосування тортур може бути виправдане за певних обставин. Ми бачимо усесвітню громадську підтримку дій, спрямованих на запобігання тортур», - заявила директор GlobeScan Кароліна Холм.

Наголошується, що останні п'ять років Amnesty International повідомляла про застосування тортур і інших видів жорстокого поводження у 141 країні, на всіх континентах - практично в кожній країні, де працює ця стара, незалежна від жодного уряду правозахисна організація. Скритний характер тортур змушує припускати, що насправді число країн, де існують тортури, значно більше.

У 1984 році було прийнято Конвенцію ООН проти тортур та інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих гідність видів поводження і покарання. За минулі роки 155 країн ратифікували цей документ. У 142 країнах з них Amnesty International проводить дослідження. У 2014 році, за даними організації, принаймні, 79 країн з 142 практикують тортури. Це більш ніж половина з числа країн, які ратифікували Конвенцію.

Ще 32 країни - члени ООН не прийняли Конвенцію, хоча всесвітня заборона на застосування тортур зобов'язує їх підписати її.