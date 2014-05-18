У зіткненнях на сході Лівії загинули близько 80 осіб

02:41, 18 травня 2014
Світ
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Число жертв зіткнень між військовослужбовцями та ісламістами в місті Бенгазі на сході Лівії досягла, за уточненими даними, 79 осіб, ще 141 отримав поранення.

ливия / REUTERS

Про це повідомило в неділю агентство France-Presse. В попередніх повідомленнях говорилося про 43 вбитих і понад 100 ранених.

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Зіткнення між військовослужбовцями та ісламістами в Бенгазі почалися в п'ятницю, 16 травня. Для протидії бойовикам і знищення їх баз в небо була піднята авіація, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Представники знаходиться в Бенгазі організації "Батальйон 17 лютого" повідомили, що їх силам вдалося збити один армійський вертоліт.

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