У зіткненнях на сході Лівії загинули близько 80 осіб

Про це повідомило в неділю агентство France-Presse. В попередніх повідомленнях говорилося про 43 вбитих і понад 100 ранених.

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Зіткнення між військовослужбовцями та ісламістами в Бенгазі почалися в п'ятницю, 16 травня. Для протидії бойовикам і знищення їх баз в небо була піднята авіація, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Представники знаходиться в Бенгазі організації "Батальйон 17 лютого" повідомили, що їх силам вдалося збити один армійський вертоліт.