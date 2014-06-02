У Туреччині проти протестувальників застосували сльозогінний газ та водомети

Поліція намагалася розігнати близько 500 мітингувальників, які хотіли зібратися на місті, де минулого року поліцейські застрелили молодого протестувальника.

Як пише "Радіо Свобода", напередодні поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти протестувальників, які попри заборону влади влаштували демонстрацію на площі Таксим у Стамбулі, де минулого року проходили масові антиурядові протести.

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Для розгону демонстрації у Стамбулі 31 травня, туди було направлено 25 тисяч поліцейських. Цього ж дня в Анкарі поліція також застосовувала проти протестувальників водомети та сльозогінний газ.

28 травня 2013 року у Туреччині захисники довкілля встановили намети в парку Гезі у Стамбулі. Невдовзі по всій країні почалися антиурядові демонстрації. Відтоді минув рік, але активісти кажуть, що ситуація не покращилось.