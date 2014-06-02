У Туреччині проти протестувальників застосували сльозогінний газ та водомети
Поліція Туреччини застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників у Анкарі у неділю. Це сталося наступного дня після сутичок протестувальників і поліції, які відбувалися в Анкарі та Стамбулі.
Поліція намагалася розігнати близько 500 мітингувальників, які хотіли зібратися на місті, де минулого року поліцейські застрелили молодого протестувальника.
Як пише "Радіо Свобода", напередодні поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти протестувальників, які попри заборону влади влаштували демонстрацію на площі Таксим у Стамбулі, де минулого року проходили масові антиурядові протести.
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Для розгону демонстрації у Стамбулі 31 травня, туди було направлено 25 тисяч поліцейських. Цього ж дня в Анкарі поліція також застосовувала проти протестувальників водомети та сльозогінний газ.
28 травня 2013 року у Туреччині захисники довкілля встановили намети в парку Гезі у Стамбулі. Невдовзі по всій країні почалися антиурядові демонстрації. Відтоді минув рік, але активісти кажуть, що ситуація не покращилось.