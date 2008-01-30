Путін може очолити ”Газпром”

Володимир Путін може після виборів президента очолити раду директорів "Газпрому" замість першого віце-прем`єра і наступника Дмитра Медведєва, який зараз займає цей пост. В середу закінчується термін подачі заявок від кандидатів в раду директорів "Газпрому". Список буде затверджений 4 лютого, а джерела "Комерсанта" стверджують, що в монополії чекають Путіна.

Медведєва, який 2 березня стане президентом Росії, в списку не буде точне. Ще в грудні він пояснив, що покине пост голови ради директорів "Газпрому" у разі обрання - закон суміщати не дозволяє.

Тоді ж експерти припустили, що найбільшу газову монополію може очолити нинішній президент Путін - людина, що пообіцяла стати прем`єром при президенту Медведєву.

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