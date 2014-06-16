Міжнародні спостерігачі проведуть політ над Росією

Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на начальника національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергія Рижкова.

"Політ буде проводитися з 16 по 20 червня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба", - сказав Рижков.

За його словами, під час польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати суворе дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.

"Літак спостереження Ан-30 відноситься до класу літальних апаратів, не призначених для оснащення будь-яким озброєнням", - підкреслив Рижков.

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Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоапарати) пройшли необхідний міжнародний огляд, в якому брали участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором про відкрите небо.

У свою чергу російські фахівці проінспектують небо над територією Франції. Як повідомив Рижков, російська група інспекторів планує виконати спостережний політ на російському літаку спостереження Ан-30Б над територією Франції.

"Спостережний політ буде проводитися з 16 по 20 червня з аеродрому відкритого неба Орлеан-Бриси з максимальною дальністю 2078 км", - сказав Рижков.

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Російський літак буде виконувати політ за узгодженим з спостережуваної стороною маршруту, а французькі фахівці на його борту будуть контролювати порядок застосування апаратури спостереження та дотримання положень, передбачених Договором, підкреслив начальник національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки.

"Спостережний політ виконується в цілях більшої відкритості у військовій діяльності держав-учасників Договору, а також зміцнення безпеки через зміцнення заходів довіри", - сказав він.