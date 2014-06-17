США відправлять в Багдад 275 військових для охорони свого посольства

«Президент передав у конгрес доповідь про те, що приблизно 275 осіб американського військового персоналу направляються в Ірак, щоб підтримати і забезпечити безпеку співробітників посольства США в Багдаді», - заявив прес-секретар президента США Джей Карні, передають РИА Новости.

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«Цей військовий персонал відправляється в Ірак за згодою уряду Іраку», - зазначив Джей Карні.

За його словами, посольство США в Багдаді продовжує свою роботу, і більшість присутніх в Іраку американських дипломатів залишаться на своїх робочих місцях, проте частина персоналу буде переведена в консульство в Басрі, а також у Амман, Йорданію.

Ситуація в Іраку різко погіршилася в останні дні, коли бойовики угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» захопили ряд великих міст і змусили втікати або страчували цілі підрозділи іракської армії. США та їх союзники окупували Ірак в 2003 році і повністю вивели свої війська з цієї країни в кінці 2011 року.