США посилили охорону своєї дипмісії у Багдаді
13:42, 16 червня 2014Світ
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Міністерство оборони США посилило охорону своєї дипломатичної місії у столиці Іраку Багдаді.
фото REUTERS
Раніше державний департамент США вирішив вивезти частину співробітників посольства у Багдаді за межі Іраку, повідомляє радіо "Свобода".
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10 червня бойовики з ісламістського угруповання «Ісламська держава Іраку й Леванту» взяли під контроль Мосул – друге найбільше місто Іраку. Ісламістам також вдалося зайняти кілька менших міст. Прем’єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав парламент оголосити надзвичайний стан.
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