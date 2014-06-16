США посилили охорону своєї дипмісії у Багдаді

Міністерство оборони США посилило охорону своєї дипломатичної місії у столиці Іраку Багдаді.

Раніше державний департамент США вирішив вивезти частину співробітників посольства у Багдаді за межі Іраку, повідомляє радіо "Свобода". Читайте такожОбама відмовився відправляти війська в Ірак 10 червня бойовики з ісламістського угруповання «Ісламська держава Іраку й Леванту» взяли під контроль Мосул – друге найбільше місто Іраку. Ісламістам також вдалося зайняти кілька менших міст. Прем’єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав парламент оголосити надзвичайний стан.

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