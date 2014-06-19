Білорусь розширює повноваження силовиків на випадок воєнного стану

Білорусь, президент якої відзначить 20-річний ювілей правління, розширює повноваження силовиків на випадок введення військового стану на тлі кризи в Україні і напередодні президентських виборів 2015 року, пише Reuters.

Так, нижня палата білоруського парламенту прийняла поправки в закон про військовий стан, які передбачають, що він може бути введений не тільки при виникненні військової загрози, але й у випадку "посягання на конституційний лад Білорусі".

Читайте такожЛуценко не виключає агресії РФ через "нейтральну" БілорусьЗакон дозволяє військовим застосовувати зброю при придушенні "групових порушень громадського порядку" і вводить заборону на діяльність на час військового стану будь-яких ЗМІ, крім тих, вихід яких дозволений спеціальною постановою уряду.

Читайте такожНа інавгурацію Порошенко Лукашенко приїхав в шикарному кортежі - ЗМІЗгідно з білоруською конституцією, законопроект набуде чинності після його прийняття у другому читанні і схвалення президентом країни.

Опозиція вважає, що приймаючи цей закон за рік до чергових виборів, влада намагається підстрахуватися від можливих протестів в умовах тривалої економічної кризи.

Попередні вибори у 2010 році закінчилися жорстоким розгоном багатотисячних протестів проти чергового переобрання на президентський пост Олександра Лукашенка, затриманням сотень і тюремними вироками десяткам їх учасників.

Після численних виступів 2011 року, учасники яких висловлювали незгоду з владою оплесками, білоруський парламент прирівняв до масових протестів будь-які несанкціоновані збори громадян, значно розширивши повноваження міліції щодо їх придушення.