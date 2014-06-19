У Бельгії затримано директора відділення банку UBS

18:04, 19 червня 2014
Світ
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У Брюсселі за підозрою у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та належності до злочинної організації затриманий директор бельгійського відділення швейцарського банку UBS Марсель Брювайлер.

Из Бельгии в Швейцарию были выведены крупные суммы / фото УНИАН

Він упродовж останніх 10 років зближувався в Бельгії з власниками великих статків, пропонуючи їм відкриття незадекларованих офшорних банківських рахунків у Швейцарії, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

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В результаті, як вважають співробітники слідчих органів, з Бельгії в Швейцарію були таємно виведено значні суми грошових коштів.

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