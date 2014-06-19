У Бельгії затримано директора відділення банку UBS
18:04, 19 червня 2014Світ
0 0
У Брюсселі за підозрою у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та належності до злочинної організації затриманий директор бельгійського відділення швейцарського банку UBS Марсель Брювайлер.
З Бельгії в Швейцарії були виведені великі суми / фото УНІАН
Він упродовж останніх 10 років зближувався в Бельгії з власниками великих статків, пропонуючи їм відкриття незадекларованих офшорних банківських рахунків у Швейцарії, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.
Читайте такожШвейцарія підозрює великі міжнародні банки в змові
В результаті, як вважають співробітники слідчих органів, з Бельгії в Швейцарію були таємно виведено значні суми грошових коштів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter