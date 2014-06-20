В результаті повені в Болгарії загинули 12 осіб

Влада підтверджує загибель 10 людей, серед яких 2 дітей, у місті Варна, ще 2 тіла знайшли у місті Добричі. Про зниклих без вісти точна інформація наразі відсутня. 23 червня в країні оголошено днем жалоби.

У найбільш постраждалих районах Варни підтоплено безліч будинків, деякі будівлі повністю зруйновані. Влада повідомляє, що критична ситуація склалася ще як мінімум у трьох містах.

Багато жителів вважають, що наслідки злив могли б виявитися не настільки трагічними, якби в їхніх населених пунктах не були засмічені вуличні стоки і не велося б нелегальне будівництво.