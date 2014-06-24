На пляжах Дубая встановлять надувні інвалідні крісла для інвалідів і пенсіонерів

Люди з обмеженими можливостями та літні жителі Дубая зможуть користуватися надувними інвалідними кріслами на пляжах міста, повідомляє у вівторок інтернет-портал Emirates 24/7, передають РИА Новости.

Ця ініціатива належить муніципалітету Дубая. На даний момент на двох пляжах Дубая вже працюють 15 крісел, імпортованих з Франції. За успіху ініціативи число крісел буде збільшено.

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За словами представників муніципалітету, ініціатива стартувала в рамках одного з завдань Дубая як господаря міжнародної виставки ЕКСПО-2020 - стати одним із найбільш сприятливих міст світу.

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Дубай - перше місто в арабському світі, де надається така можливість для людей з обмеженими можливостями. На пляжах також з'являться спеціальні інструктори, які допоможуть розібратися як використовувати крісла.