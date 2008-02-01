Брітні Спірс потрапила до лікарні

Американську співачку Брітні Спірс госпіталізували. Як повідомили правоохоронці, 26-річну поп-діву медики забрали прямо з дому. Американські ЗМІ вже повідомили, що Спірс відвезли в нейро-психічну лікарню Резніка.

Ймовірно, співачку госпіталізували на вимогу її психіатра, який нещодавно жалівся на психічний стан зірки, повідомляє 5 канал. З початку року Брітні вже в друге потрапляє до лікарні. Минулого разу швидка забрала її з дому після того, як співачка відмовилась повертати двох своїх синів колишньому чоловіку. Суд між Брітні Спірс та Кевіном Федерляйном щодо опіки над дітьми і досі триває. Наразі співачці заборонили бачити своїх дітей.