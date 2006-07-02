Британські геї не перевершили бразильських

Понад 40 тисяч осіб взяли участь у гей-параді в Лондоні.

Як повідомляє “5 канал”, організатори сподівалися зібрати на нього півмільйона людей, однак на вулиці британської столиці вийшли тільки 40 тисяч. Учасники цього заходу у яскравих костюмах заполонили центральні вулиці Лондона.

Цьогорічний гей-парад уперше зібрав 22 співробітників Королівського Військово-Морського флоту. На вулиці британської столиці вони вийшли у військовій формі. Британський уряд після рішення Європейського Суду із прав людини офіційно скасував заборону на службу геїв у військових силах у 2000 році. Відтоді у традиційних гей-парадах беруть участь вояки Повітряно-військових сил, однак для військового флоту цьогорічне шоу стало першим.

Утім, більшість учасників шоу скаржаться, що в буденному житті потерпають від дискримінації. Проте запевняють, що і надалі боротимуться за свої права.

Гей-парад у Лондоні проводять уже понад тридцять років і підтримується він мером британської столиці Кеном ЛІВІНГСТОНОМ. Цей захід є лише часткою двотижневого фестивалю гей-культури europride. Окрім параду, заплановано понад чотири сотні виставок та концертів, комедійних шоу та кінопоказів.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня у місті Сан-Паулу в Бразилії пройшов десятий щорічний гей-парад, у якому взяли участь близько 2 мільйонів людей.