Американський літак здійснить спостережний політ над Росією і Білоруссю протягом п'яти днів

Політ пройде в період з 30 червня по 4 липня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба, повідомляє прес-служба російського Міноборони.

Маршрут польоту узгоджено, при цьому російські та білоруські фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати "суворе дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження", йдеться в повідомленні.

Читайте такожМіжнародні спостерігачі проведуть політ над РосієюЗа даними Міноборони РФ, літак спостереження ОС-135Б належить до класу літальних апаратів, не призначених для оснащення будь-яким озброєнням, а встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоапарати) пройшли необхідний міжнародний огляд, в якому брали участь і російські фахівці, "що виключає використання технічних засобів, не передбачених Договором з відкритого неба".