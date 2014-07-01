Президентом Європарламенту обраний соціал-демократ Мартін Шульц

Його кандидатуру на першій сесії ЄП у Страсбурзі підтримали 409 депутатів.

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Голосування носило формальний характер, оскільки раніше найбільші фракції ЄП - Європейська народна партія (ЄНП), соціалісти і ліберали - домовилися про створення парламентської коаліції. ЄНП і ліберали не висували своїх кандидатів на посаду президентаи. Цим трьом політичним групам належить абсолютна більшість голосів - 412 з 751.

Відразу після обрання Мартін Шульц зайняв крісло президента ЄП у президії. Поки він ішов до нього, депутати супроводжували його оплесками.

Таким чином, Мартін Шульц буде очолювати ЄП протягом наступних 2,5 років.

Нагадаємо, 18 червня президент ЄП Мартін Шульц подав у відставку. Причиною відставки стало обрання політика головою групи соціалістів і демократів в Європарламенті.