У Росії почалася агітація перед виборами до місцевих органів влади

У Росії в суботу стартує агітаційний період у ЗМІ на виборах депутатів місцевих законодавчих зборів і голів муніципалітетів, які пройдуть разом з президентськими виборами 2 березня.

Багатьом виборцям 2 березня доведеться голосувати по двох або більш бюлетенях. За даними ЦВК, цього дня в країні, крім президентських виборів, відбудуться 709 місцевих.

В 11 суб`єктах РФ вибори голови держави співпадуть з виборами депутатів органів законодавчої влади, а у ряді регіонів виборці сформують міські Думи і оберуть голів муніципалітетів.

Період передвиборної агітації по всіх виборах закінчиться за добу до голосування - 29 лютого.