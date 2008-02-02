У Росії почалася агітація перед виборами до місцевих органів влади
01:11, 02 лютого 2008Світ
712 0
2 березня, крім президентських, ще 709 виборів
У Росії в суботу стартує агітаційний період у ЗМІ на виборах депутатів місцевих законодавчих зборів і голів муніципалітетів, які пройдуть разом з президентськими виборами 2 березня.
Багатьом виборцям 2 березня доведеться голосувати по двох або більш бюлетенях. За даними ЦВК, цього дня в країні, крім президентських виборів, відбудуться 709 місцевих.
В 11 суб`єктах РФ вибори голови держави співпадуть з виборами депутатів органів законодавчої влади, а у ряді регіонів виборці сформують міські Думи і оберуть голів муніципалітетів.
Період передвиборної агітації по всіх виборах закінчиться за добу до голосування - 29 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter