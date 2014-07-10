Населення ЄС28 складає 507.4 млн. – Євростат

Такі дані у четвер в Брюсселі оприлюднив Євростат.

Констатується, що кількість населення зросла завдяки природному фактору на 80 тис. та завдяки міграції – на 700 тис. (невраховані цифри відносяться до статистичної помилки)

З 1960 року населення ЄС28 збільшилося на 100 млн. – з 407 млн. до 507 млн.

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У 2013 році в ЄС28 народилося 5.1 млн. немовлят, тобто 10 немовлят на тисячу чоловік. Найбільша кількість народжених зафіксована в Ірландії, Франції Великобританії, Швеції та Люксембурзі..

За цей же період зафіксовано 5 млн. смертей, що становить 9.9 на тисячу чоловік. Найвищий рейтинг смертності зафіксований в Болгарії, Латвії, Литві, Угорщині та Румунії. Найнижчий – на Кіпрі, в Ірландії, Люксембурзі, Мальті та Іспанії.