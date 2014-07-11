Німеччина через шпигунський скандал висилає із країни главу ЦРУ в Берліні

«Представнику спецслужб США в посольстві Сполучених Штатів було наказано покинути Німеччину», - сказав прес-секретар уряду Штеффан Зайберт, повідомляє Газета.Ru.

Раніше в шпигунському скандалі між Берліном і Вашингтоном з'явився другий підозрюваний. За заявою Федеральної прокуратури Німеччини, він залишається на волі до закінчення перевірки його діяльності.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала шпигунство США за союзниками марною тратою часу.