Німеччина через шпигунський скандал висилає із країни главу ЦРУ в Берліні
02:03, 11 липня 2014Світ
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Німеччина висилає із країни главу ЦРУ в Берліні у зв'язку з двома випадками шпигунства на користь США
REUTERS
«Представнику спецслужб США в посольстві Сполучених Штатів було наказано покинути Німеччину», - сказав прес-секретар уряду Штеффан Зайберт, повідомляє Газета.Ru.
Раніше в шпигунському скандалі між Берліном і Вашингтоном з'явився другий підозрюваний. За заявою Федеральної прокуратури Німеччини, він залишається на волі до закінчення перевірки його діяльності.
У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала шпигунство США за союзниками марною тратою часу.
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