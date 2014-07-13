Ізраїльські військові збили палестинські ракети над Тель-Авівом

Батарея ПРО Залізний купол" перехопила над 400-тисячним містом три реактивні снаряди, випущених з сектора Газа, повідомила армійська прес-служба. Таким же чином закінчилися попередні обстріл Тель-Авіва, продовжуються всі п'ять днів ізраїльської операції проти палестинських бойовиків, повідомляє РИА Новости.

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Воєнізоване крило правлячого в Газі руху ХАМАС заздалегідь оголосило про те, що випустить по місту в 21.00 нову ракету "Джабарі-80", названу так на честь командира угруповання, ліквідованого ізраїльтянами в листопаді 2012 року.

Незабаром після обстрілу ВПС Ізраїлю знищили пускову установку, з якої вівся вогонь по Тель-Авіву. "Установка розташовувалася в Бейт-Лахії на півночі сектора Газа", - йдеться в повідомленні військових.

Крім Тель-Авіва, сирени повітряної тривоги спрацювали увечері в багатьох містах центру і півдня Ізраїлю, нерідко за ними слідували звуки вибухів, які свідчать про перехоплення або падіння ракети. Повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.