Росія буде стерта з карти світу - експерт

Німецький військовий експерт і журналіст Петер Шолл-Латур упевнений, що Росія незабаром припинить своє існування як державне утворення. Німецька телекомпанія ZDF продемонструвала минулого тижня 45-хвилинний документальний фільм "Росія в подвійних лещатах", підготовлений Петером Шолл-Латуром.

Фільм і однойменна книга були написані за наслідками його поїздки до Росії влітку 2005 року, повідомляє "Сусанін". У фільмі німецький експерт ділиться своїми спостереженнями, стверджуючи, що, не зважаючи на сприятливу зовнішньоекономічну кон`юнктуру, Росія невблаганно рухається до загибелі.

Петер Шолл-Латур прогнозує, що Росія буде стерта з карти світу і цей процес невблаганний, тому що об`єктивний. Петер Шолл-Латур вказує, що головна проблема Росії (росіян) сьогодні - ця катастрофічна депопуляція. "Чисельність росіян стрімко зменшується, тоді як кількість неросійських (головним чином мусульманських народів) навпаки - стрімко росте", - вказує німецький експерт.

На цьому фоні Китай прибере до своїх рук стрімко пустіючий Далекий Схід і Сибір. Депопуляція цих регіонів неминуче приведе до того, що вказані території впадуть в руки Китаю як зрілий (золотий) плід, без єдиного пострілу.

"Не Китай і навіть не Іран, а саме Росія стане найближчим часом полем запеклої війни. Її рватимуть на частини Захід, Китай і Ісламський світ в кривавій битві за величезні мінеральні ресурси - нафту і газ", - передрікає Петер Шолл-Латур.

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