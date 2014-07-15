Влада Москви: "близько десяти" осіб загинули при НП у метро, ще 106 госпіталізовані
12:08, 15 липня 2014Світ
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За даними заступника мера столиці РФ, за медичною допомогою після аварії у столичній підземці звернулися 149 осіб, з них 106 госпіталізовані.
REUTERS
Число загиблих при НП у московському метро становить "близько десяти" осіб, повідомив журналістам керівник міської комісії з НС, заступник мера Петро Бірюков.
Про це повідомляють РИА Новости.
"Якщо говорити про загиблих, то їх ми сьогодні бачимо близько десяти осіб. Рятувальні роботи тривають", - сказав Бірюков.
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За його даними, всього за медичною допомогою звернулися 149 осіб, з них 106 госпіталізовані. Вертольоти перевезли до лікарні 24 тяжкопоранених.
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