Влада Москви: "близько десяти" осіб загинули при НП у метро, ще 106 госпіталізовані

Число загиблих при НП у московському метро становить "близько десяти" осіб, повідомив журналістам керівник міської комісії з НС, заступник мера Петро Бірюков.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Якщо говорити про загиблих, то їх ми сьогодні бачимо близько десяти осіб. Рятувальні роботи тривають", - сказав Бірюков.

Читайте такожЧисло загиблих в московському метрополітені зросло до 5

За його даними, всього за медичною допомогою звернулися 149 осіб, з них 106 госпіталізовані. Вертольоти перевезли до лікарні 24 тяжкопоранених.