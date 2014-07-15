У Росії відкрито влаштовують проводи терористам, які їдуть на Донбас - соцмережі

Про це повідомила в ЖЖ користувач Олена Махрова, виклавши також фоторепортаж з місця події.

За її словами, вона побачила в соцмережах оголошення про проводи новоспечених терористів і вирушила поспостерігати за заходом, який було погоджено з владою.

Читайте такожУ МВС закликають іноземні ЗМІ розповісти влади своїх країн про російських найманців на Донбасі"Дуже цікаво було подивитися, як насправді відбувається відправка добровольців з Росії на Донбас і як проводиться збір бронежилетів і спорядження (зброї?) у мирного населення нашого міста. Місцем збору була оголошена Самарська площа, в безпосередній близькості до якої в Самарі розташовані будівлі обласного уряду і обласного парламенту", - пише Махрова.

Мітинг виявився нечисленним - всього у ньому взяли участь 25 осіб.