У Кремлі переплутали прем'єра Нідерландів з президентом

У Кремлі висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою Боїнга-777 президенту Нідерландів Марка Рютте, який насправді є прем'єр-міністром країни.

Відповідний пост опублікований на офіційному Твіттері Президента Росії. Читайте такожЄфремов переплутав соціал-демократів з націонал-соціалістами (відео)Посади президента в Нідерландах немає. Країна є номінальною монархією, де виконавчу владу очолює прем'єр.

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