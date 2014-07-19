Росія відповіла на санкції США: заборонила в'їзд 12 американцям

Росія закрила в'їзд до країни 12 громадянам США у відповідь на розширення з боку Вашингтона списку санкцій.

Про це повідомили у МЗС Росії, передає Українська правда.

Таким чином, до Росії заборонили в'їжджати особам, яких у Москві визнали причетними "до легалізації та застосуванню тортур щодо ув'язнених в спецв'язниці" Гуантанамо.

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Також до нього потрапили американські військовослужбовці, які знущалися над ув'язненими в спецв'язниці "Абу-Грейб" в Іраку або покривали скоєні злочини".

Список назвали відкритим. До нього належать:

Річард Батлер - контр-адмірал, командувач угрупуванням ЗС США на базі "Гуантанамо"

Гледіс Кесслер - старший суддя окружного суду округу Колумбія

Рікардо Санчес - генерал-лейтенант, головнокомандуючий контингентом США в Іраку в 2003-2004 рр..,

Дженіс Карпінскі - начальник спецв'язниці "Абу-Грейб" в 2003-2004 рр..

Стівен Джордан - підполковник у відставці, керував допитами ув'язнених.

Айван Фредерік - колишній старший сержант

Джаван Девіс - колишній сержант

Чарльз Грейнер - колишній військовослужбовець

Сабріна Харман - колишній військовослужбовець

Джеремі Сівітс - колишній військовослужбовець

Ліннді Інгланд - колишній військовослужбовець

Ісраел Рівера - колишній військовослужбовець

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Раніше Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. За повідомленням Міністерства фінансів США, санкції стосуються кількох провідних російських банків і енергетичних компаній.

Йдеться, зокрема, про державі російські компанії "Роснєфть", державний банк "Внєшекономбанк", компанію "Новатек", яка займається видобутком газу, "Газпромбанк", який є фінансовим підрозділом російського енергетичного монополіста "Газпрому".

Окрім цього санкції будуть запроваджені ще проти п’яти росіян – Сергія Бесєди, керівника п’ятої служби ФСБ, віце-спікера Держдуми Росії Сергія Невєрова, міністра у справах Криму Олега Савельєва та радника російського президента Володимира Путіна Ігоря Щеглова.