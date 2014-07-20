У США суд зобов'язав тютюнового гіганта сплатити $23 мільярди вдові курця

Про це повідомляє британська служба BBC.

Позивачка Синтія Робінсон подала позов у 2008 році, вимагаючи компенсації за смерть чоловіка.

Читайте такожТютюн стане нелегальним, як і всі інші наркотики - експертНа думку позивача, тютюнова компанія не інформувала належним чином курців про ризики паління, зокрема, про його здатність викликати сильну залежність.

Чоловік Синтії Майкл Робінсон помер у 1996 році від раку легенів у віці 36 років. За словами дружини, він викурював за день від однієї до трьох пачок і "курив у день своєї смерті", передає агентство Рейтер.

Компанія збирається оскаржити вердикт суду, повідомив її віце-президент.