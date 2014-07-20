У США суд зобов'язав тютюнового гіганта сплатити $23 мільярди вдові курця
15:04, 20 липня 2014Світ
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Американський суд зобов'язав другого найбільшого виробника цигарок в країні RJ Reynolds сплатити 23,6 мільярда доларів удові померлого від раку легенів споживача тютюну.
Reuters
Про це повідомляє британська служба BBC.
Позивачка Синтія Робінсон подала позов у 2008 році, вимагаючи компенсації за смерть чоловіка.
Читайте такожТютюн стане нелегальним, як і всі інші наркотики - експертНа думку позивача, тютюнова компанія не інформувала належним чином курців про ризики паління, зокрема, про його здатність викликати сильну залежність.
Чоловік Синтії Майкл Робінсон помер у 1996 році від раку легенів у віці 36 років. За словами дружини, він викурював за день від однієї до трьох пачок і "курив у день своєї смерті", передає агентство Рейтер.
Компанія збирається оскаржити вердикт суду, повідомив її віце-президент.
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