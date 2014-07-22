Всесвітні епідемії ВІЛ і туберкульозу пішли на спад

Нових випадків зараження ВІЛ стало на третину менше порівняно з піковими роками епідемії, смертність від туберкульозу за 2000-2013 роки скоротилася на 3,7 відсотка, а від малярії дітей в Африці стало вмирати на 31,5 відсотка менше.

Міжнародний колектив дослідників узагальнив дані по 188 країнам з 1990 року. Що стосується ВІЛ, то головними причинами уповільнення епідемії стала профілактика передачі інфекції від матері до дитини та антиретровірусна терапія. За підрахунками вчених, ці програми додали людству майже 20 мільйонів років життя. З кожним роком все більше людей живуть з ВІЛ, а не помирають від нього.

Як пише Лента.ру, пік глобальної епідемії припав на 1997 рік (2,8 мільйона нових ВІЛ-інфікованих). До 2013 року це число скоротилося до 1,8 мільйона. Найшвидше епідемія ВІЛ пішла на спад в Латинській Америці та Східній Європі. У Росії кількість хворих на ВІЛ виявилася на 69% менше, ніж припускали вчені.

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Коефіцієнт поширення туберкульозу в світі зростав на 0,4 відсотка щорічно в останньому десятилітті двадцятого століття, проте в 2000-2013 роках знижувався зі швидкістю 1,3 відсотка. Головну роль тут зіграли країни Східної та Південної Азії, де смертність від цієї хвороби скоротилася на 5 відсотків. Боротьба проти ВІЛ принесла свої плоди і тут: швидше за все смертність від туберкульозу знижується серед громадян з негативним діагнозом ВІЛ.

Малярія активно посилювалася в світі з 1990 року, і пік смертності був досягнутий у 2003-2004 роках: 232 мільйони заражених і 1,2 мільйона смертей (порівняно з 888,000 в 1990 році), головним чином в Африці південніше Сахари. Зараз світ повернувся до показників початку 1990-х - і навіть нижче: 855,000 смертей в 2013 році. Головною перешкодою в боротьбі з цим захворюванням залишаються труднощі ранньої діагностики малярії.

У висновку дослідники відзначають, що, за всіх приводів до радості, від ВІЛ, туберкульозу і малярії досі помирає приблизно 3 мільйони осіб на рік. Лікарям, владі та неурядовим організаціям слід докласти ще більше зусиль для боротьби з хворобами, інакше згадані позитивні тенденції можуть сповільнитися або навіть повернуться негативні.