Молдова звинувачує Росію в грубому порушенні суверенітету

Про це він заявив під час зустрічі в Кишиневі з головою Парламентської асамблеї НАТО Х'ю Бейлі, повідомляє ZN.

"Присутність на території Республіки Молдова 14-ї російської армії без згоди на це конституційної влади країни є грубим нехтуванням нейтралітету Молдови. Своїми діями Росія не виконує домовленості Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року про виведення російських військ і озброєння з Молдови", - заявив Тімофті.

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Х'ю Бейлі зі свого боку зазначив, що НАТО поважає конституційний нейтралітет Молдови, висловивши готовність надати країні всебічну підтримку у зміцненні національної безпеки Молдови.

На території невизнаної Придністровської Молдавської республіки розквартировані частини 14-ї російської армії. Тут же знаходяться склади з величезною кількістю боєприпасів (понад 21 тисяча тонн снарядів і авіабомб).