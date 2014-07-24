Спецслужби Норвегії повідомили про загрозу теракту в країні
Спецслужби Норвегії отримали інформацію, що в найближчі дні країна може зазнати терористичної атаки.
"Ми отримали інформацію про те, що плануються терористичні діїпроти Норвегії найближчим часом, можливо, в найближчі дні", - повідомив на екстренній прес-конференції глава контррозвідки держави Бенедикте Бьорнланд, передає "Росбалт". Він зазначив, що спецслужби приймають найсерйозніші заходи для запобігання теракту. При цьому Бенедикте Бьорнланд не уточнив, проти кого чи якого з об'єктів готується теракт.
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"Інформація, якою ми володіємо, не стосується конкретних осіб або організацій. Ми проявляємо підвищену пильність", - зазначив глава поліції Норвегії Відар Рефвік.
Повідомляється також, що до можливого теракту може бути причетна екстремістська ісламістська група з Сирії.