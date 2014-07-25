The Times: Від Кемерона вимагають санкцій проти російських олігархів

Британський політикум і громадськість, зокрема депутати, вважають, що запровадження санкцій проти наближених до Путіна бізнесменів, які мають активи в Британії, буде «найефективнішою відповіддю на підтримку російським лідером українських сепаратистів», пише британське видання The Times.

Серед інших у статті згадуються прізвища таких російських олігархів, як Роман Абрамович, Алішер Усманов, Михайло Фрідман .

Як повідомляв УНІАН, після анексії українського Криму в березні ц.р. і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС запровадив щодо Росії дві фази санкцій.

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Світ заговорив про нові санкції після того, як 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито над Донбасом підтримуваними Росією бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

23 липня The Telegraph написала, що російські олігархи терміново вивозять з Лондона гроші, побоюючись жорстких фінансових санкцій після атаки на рейс МН17.