У Росії опозиціонерів засудили до 4,5 років, глядачів видалили за критику судді

Відбувати покарання Сергію Удальцову і Леоніду Развозжаєву належить в колонії загального режиму, при цьому їм зарахували в майбутній строк час, проведений в СІЗО, і під домашнім арештом. У якості додаткового покарання за "незаконний перетинан державного кордону з РФ" суддя оштрафував Развозжаєва на 150 тисяч рублів, повідомляє РИА Новости.

Засуджений за підготовку масових заворушень російський опозиціонер Леонід Развозжаєв зможе просити про умовно-дострокове звільнення через півроку, а Сергій Удальцов - через 9 місяців, повідомив адвокат Дмитро Аграновський.

Читайте такожУ Росії сьогодні оголосять вирок викраденому з України опозиціонеруТакож суд залишив під арештом майно та кошти обвинувачених: в Удальцова заарештована машина Opel і 142 тисячі рублів, а у Развозжаєва - 25 тисяч рублів і 15 євро.

Суддя вважає повністю доведеним, що «6 травня на Болотній площі законно проводжений публічний захід перетворився на масові заворушення". Згідно зі свідченнями свідків і потерпілих, Удальцов нібито провокував заворушення, влаштувавши під час ходи сидячий страйк, а його прихильники організували тисняву, спрямовуючи потоки людей назустріч один одному.

Кілька людей, що прийшли підтримати підсудних, пристави вивели за зауваження в адресу судді або за сміх. Також суддя попросив покинути зал свідка, яка голосно обурилася, чому її свідчення не відображені у вироку.

Крім того, суддя Олександр Замашнюк сказав віддалитися літній жінці, яка спробувала сісти під час оголошення вироку. "Вирок слухається стоячи. Інваліди не повинні бути присутніми в залі суду", - зазначив він. Між тим, будівля суду обладнано пандусами та пристосовану для відвідування людьми з обмеженими можливостями.

Развозжаєв після початку переслідувань намагався сховатися в Україні, звідки був викрадений восени 2012 року.