Сергій Удальцов оголосив голодування, протестуючи проти вироку за мітинг

Опозиціонер назвав рішення суду «політичною розправою» і оголосив про безстрокової акції протесту, повідомляє радіо Ехо Москви.

Він вважає вирок несправедливим і впевнений, що повинен бути виправданий. Сторона звинувачення вимагала для Сергія Удальцова вісім років в'язниці, проте у результаті він отримав чотири з половиною роки колонії загального режиму. Стільки ж дали його соратникові, помічнику депутата Держдуми Леоніду Развозжаєву. Йому, крім усього іншого, також призначений штраф в 150 тисяч рублів.

Читайте такожAmnesty International згадала Україні Развозжаєва й інших біженцівМосміськсуд визнав опозиціонерів винними в організації заворушень на Болотній площі в травні 2012 року, а також у плануванні аналогічних акцій в інших містах Росії. Кримінальну справу стосовно Удальцова і Развозжаєва було заведено після показу по каналу НТВ фільму «Анатомія протесту-2». У ньому йшлося про зустрічі російських опозиціонерів з грузинським політиком Гіві Таргамадзе.

Адвокати Удальцова і Развозжаєва мають намір оскаржити вирок як у російських, так і європейських судах.