Колишній президент Киргизії заочно засуджений до довічного ув'язнення

Курманбек Бакієв визнаний винним у співучасті в організації масового вбивства 7 квітня 2010 року. За аналогічним звинуваченням до такого ж терміну у листопаді 2013 року був засуджений молодший брат колишнього президента, колишній очільник Служби держохорони Жанибек Бакієв. За словами судді, обидва брати Бакієви визнані винними в замаху на вбивство і перевищенні посадових повноважень, передає ІТАР-ТАСС.

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Суд позбавив їх права обіймати державні посади протягом трьох років.

Крім того, заочно до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за співучасть в організації вбивства засуджений і колишній прем'єр-міністр країни Даніяр Усенов.

Нагадаємо, в квітні 2010 року кілька тисяч прихильників киргизької опозиції вийшли на мітинг на центральну площу Бішкека. Частина з них спробувала прорватися на територію будівлі Будинку уряду. Військовослужбовці, які охороняли будівлю, відкрили вогонь по мітингувальниках, в результаті 77 осіб було вбито і 360 отримали поранення.