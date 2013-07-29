Екс-мера столиці Киргизстану посадили на 10 років

Екс-мера Бішкека, депутата парламенту Киргизстану від опозиції Наримана Тюлєєва засудили на 10 років позбавлення волі за причетність до корупційних злочинів. Такий вирок оголосив у понеділок Ленінський районний суд столиці Киргизстану, повідомляє РІА «Новости».

Тюлєєв був заарештований влітку минулого року і поміщений у СІЗО Держкомітету нацбезпеки. Йому були пред'явлені звинувачення у корупції і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Екс-мера звинуватили у створенні корупційної схеми при поставках партії китайських автобусів за завищеною ціною, що завдало збитку державі на суму 1,4 млн доларів, а також інших посадових злочинах.

Окрім Тулєєва, перед судом постали ще п'ятеро високопоставлених чиновників мерії, зокрема віце-мер Валерій Корнієнко, директор автотранспортного підприємства столиці, начальник управління муніципальної власності та інші. Ще четверо колишніх чиновників столичного муніципалітету перебувають у розшуку.

Держзвинувачення просило суд призначити Тюлєєву покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, решті п'ятьом підсудним - від 9 до 15 років. Сам він провину не визнав, і заявив, що справа політично мотивована. У результаті, суд визнав його винним і засудив до десяти років позбавлення волі.

Решта чиновників одержали від 5 до 13 років.

Тюлєєв очолював столичний муніципалітет Киргизстану за часів правління екс-президента Курманбека Бакієва до держперевороту 2010 року. Він мав велику популярність у жителів міста. Після зміни влади в країні Тюлєєв приєднався до опозиційної партії "Ата-Журт" і пройшов до парламенту країни за її списком. На парламентських виборах 2010 року "Ата-Журт" посіла перше місце, отримавши перемогу над Соціал-демократичною партією нинішнього Президента Алмазбека Атамбаєва.