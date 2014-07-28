У Москві ОМОН затримав учасників прогулянки на підтримку України

Як повідомляє російське видання "Грани.Ру", близько 20 активістів із українською національною символікою планували влаштувати прогулянку на підтримку України центральними вулицями Москви, проте співробітники ОМОНу не дали їм цього зробити та одразу ж почала затримувати людей в одязі кольору українського прапора.

Поліція "запакувала" шістьох учасників акції підтримки, серед яких і відомі громадські активістки Віра Лаврешина та Ірина Калмикова.

Під час затримання хоробрі жінки вигукували поліцейським в обличчя "Путін – х*ло", а також в один голос заспівали гімн України.