У Петербурзі поранили дисидента, який відстоював проукраїнську позицію

Про це повідомляє кореспондент "Граней". Наразі Скобов прооперований і переведений у хірургічне відділення.

За словами Скобова, на нього напали біля будинку. Нападники відібрали у нього мобільний телефон і документи. Інші подробиці невідомі.

Відразу після того, як стало відомо про напад на Скобова, прес-секретар незареєстрованної офіційно націоналістичної партії "Другая Россия" Олександр Авєрін розмістив у твіттері запис такого змісту: "Мерзотника Скобова порізали в Пітері. Іншим прихильникам хунти теж треба задуматися".

Читайте такожУ Москві біля посольства України побили громадянина Росії за пікет проти політики ПутінаПри цьому в середині 2000-х років, у розпал репресій проти націонал-більшовиків Едуарда Лімонова, які склали основу "Другой России", Скобов послідовно виступав на їхній захист. Потім, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, він регулярно брав участь в акції Стратегії-31 (організована нацболами акція) біля Гостиного двору в Петербурзі.

"Навесні і влітку цього року він опублікував кілька статей про реакційний і терористичний характер донецько-луганського заколоту", - пишуть про нього в статті Грани.ру.

Довідка. Скобов - колишній радянський політв'язень. 2 лютого 1976 року, напередодні відкриття XXV з'їзду КПРС, в Ленінграді з галереї Гостинного двору активісти руху "Нових лівих" розкидали близько сотні листівок із закликами до повалення тиранії чиновників і встановлення справжнього гуманного соціалізму. Серед учасників акції був Скобов. Тоді його виключили з комсомолу і з першого курсу істфаку ЛДУ.

В кінці 1978 року Скобов, активний учасник групи "Ліва опозиція" і редактор самвидавського журналу "Перспективи", був заарештований. Він відмовився від еміграції з СРСР і був поміщений за вироком суду в психіатричну лікарню.

Після звільнення в 1981 році Скобов взяв активну участь у діяльності незалежної профспілки СМОТ. У грудні 1982 року знову був заарештований і знову поміщений у психіатричну лікарню. Звідти він вийшов в 1985 році.

Скобов брав участь у діяльності "Демократичного Союзу", за що в 1988 році зазнав обшуку разом з чотирма іншими фігурантами у справі № 64". Це остання справа за статтею 70 КК РСФСР в старому формулюванні (антирадянська агітація). Справу було закрито у 1989 році у зв'язку зі зміною формулювання статті.

З 1990 року Скобов викладав у школі. Ним написано навчальний посібник для старших класів "Історія Росії: 1917-1940".

Скобов бере активну участь у політичному житті. У 2009-2011 роках він був членом координаційної ради петербурзького відділення руху "Солідарність". У березні 2010 року підписав звернення російської опозиції "Путін має піти".