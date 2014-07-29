Націоналісти проведуть у Москві мітинг "За Донецкую Русь"

Про це УНІАН повідомили в націоналістичній організації «Євразійський союз молоді».

«Мітинг на підтримку росіян Донбасу пройде у суботу, 2 серпня, за адресою: Москва, перетин вулиці Дурова і Олімпійського проспекту, навпроти Театру Дурова (вул. Дурова, 4). Початок мітингу — о 15.00. Захід узгоджено з урядом Москви», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що мета російських націоналістів - «порятунок Донбасу і звільнення Києва».

Читайте такожУ Росії відкрито влаштовують проводи терористам, які їдуть на Донбас - соцмережіНа мітингу планується виступ «відомих» політичних діячів, військових фахівців, збір гуманітарної допомоги і пожертвувань на користь жителів «Донецької» і «Луганської народних республік», визнаних в Україні терористичними організаціями.

Після мітингу пройде двогодинний «добродійний патріотичний» концерт на підтримку лідера терористів «ДНР» Ігоря Стрєлкова і «вільного Донбасу».

«Запрошуємо до участі всі організації, які виступають на захист росіян і за свободу Донбасу, Новоросії і Малоросії від зрадників і русофобів. Запрошуємо усіх небайдужих російських людей прийти на мітинг і підтримати нашу спільну боротьбу за руський мир», - заявляють організатори.

Організаторами виступають Правоконсервативний альянс, Євразійський союз молоді, Націонал-патріоти Росії, Права платформа, Національно-визвольний рух та інші праворадикальні організації.